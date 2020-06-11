Машина сбила трех человек на остановке в Петербурге

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Водитель легковой машины сбил трех человек на остановке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское управление МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент случился во Фрунзенском районе города. Авария произошла в 23:24 10 июня.

"Легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек", – рассказали РИА Новости в МЧС.

По последней информации, пострадавшие были переданы работникам медицинских служб для осмотра. Детей среди них нет, добавили в МЧС.

Ранее водитель иномарки сбил человека на МКАД. Жертвой аварии стала женщина, вышедшая на проезжую часть из своего автомобиля.