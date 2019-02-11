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11 февраля, 14:24

Глава "Траст Карго" заплатит миллион рублей штрафа за взятки

суды криминал

11 февраля, 14:24

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Фото: depositphotos/belchonock

Руководителя коммерческой организации осудили за дачу взятки должностному лицу Московской железной дороги "РЖД". Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Лариса Марковец.

Она отметила, что речь идет о генеральном директоре ООО "Траст Карго" Игоре Игнатьеве. Бизнесмен договорился с начальником узловой железнодорожной станции "Лосиноостровская" (Ярославское направление. — Прим. ред.) об ускорении подачи и уборки вагонов компании на путях общего пользования.

Ежемесячно Игнатьев перечислял чиновнику сумму от 25 до 30 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 355 тысяч рублей.

Против главы "Траст Карго" возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Игнатьева приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей.

Ранее главный пилот "Аэрофлота" Анатлий Якимчук признался в попытке подкупить главу врачебно-летной комиссии. Он опасался, что может не пройти комиссию из-за проблем с сердцем, поэтому решил дать медику взятку в размере 50 тысяч рублей. Врач, в свою очередь, написал заявление в ФСБ.

суды криминал

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