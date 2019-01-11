Сбивший насмерть жену игрока КВН приговорен к трем годам колонии

Три года лишения свободы получил водитель внедорожника Mitsubishi, который сбил супругу участника КВН из команды "Иркутск 350" Егора Кирильчика, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

"Три года лишения свободы в колонии-поселении ему дали. Дополнительное наказание – два года лишения права управления транспортными средствами, взыскали моральный вред 600 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

Внедорожник внезапно вылетел на дорогу и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия на глазах мужа и полуторагодовалой дочери. ДТП произошло в конце июня 2018 года в Туапсе. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за рулем джипа был местный бизнесмен Сергей Лебедев. Виновника в смерти девушки задержали только через три дня после трагедии. К тому моменту видеозапись с камер наблюдения исчезла.