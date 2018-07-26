Жена участника КВН погибла во время ДТП в Туапсе

26 июля, 14:05
В Туапсе погибла жена участника КВН Егора Кирильчика. Ее сбил джип, за рулем которого был местный бизнесмен Сергей Лебедев, передает телеканал Москва 24.
Скорая помощь не успела спасти супругу Кирильчика. Женщина скончалась на месте происшествия на глазах мужа и полуторагодовалой дочери.
"Когда произошло ДТП, я открыл дверь и почувствовал сильный запах перегара и алкоголя, однако экспертиза заявила, что Сергей Лебедев был трезвым. Я сильно сомневаюсь, что проверка была объективной, – рассказал Егор Кирильчик.
Он также отметил, что есть несколько свидетелей, которые могут подтвердить, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В свою очередь, местные жители утверждают, что Лебедев пользуется дурной славой в городе и ему всегда удавалось уходить от ответственности.
Виновника в смерти девушки задержали только через три дня после трагедии. К тому моменту видеозапись с камер наблюдения исчезла.
В настоящее время Сергей Лебедев находится под стражей, против него завели уголовное дело. Бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы.
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