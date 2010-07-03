Суд освободил по УДО правозащитника Оюба Титиева

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Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева освободили условно-досрочно. Решение принял Шалинский районный суд Чечни, передает ТАСС.

Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что решение суд принял объективно, и поприветствовал это. По его словам, если суд с первого раза счел возможным досрочно освободить Титиева, значит, все обстоятельства изучены.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов тоже одобрил решение. В то же время он добавил, что все равно будет нужно добиваться истины в его деле.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранителей, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны. Правозащитник вину не признал. По его словам, наркотики были подброшены. Однако Титиева осудили на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

В поддержку Титиева высказалось множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне с призывом немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".