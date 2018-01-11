Суд арестовал на два месяца главу чеченского "Мемориала"

11 января, 19:06
Фото: memohrc.org
Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" (организация, выполняющая функции иноагента) Оюба Титиева арестовали на два месяца. Такое решение принял Шалинский городской суд Чечни, сообщил член правления "Мемориала" Олег Орлов. Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле Титиева наркотики.
Член правления "Мемориала" также рассказал РИА Новости, что накануне вечером Титиеву официально предъявили обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Теперь главе чеченского отделения организации назначили два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе, добавил Орлов.
Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов выразил надежду, что сотрудники МВД России будут направлены в Чечню для процессуального контроля над расследованием дела Титиева. Федотов также обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева.
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