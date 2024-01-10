Суд арестовал еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста Sputnik в Санкт-Петербурге

Фото: Следственный комитет РФ

Октябрьский районный суд арестовал еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

По данным пресс-службы, Кирилла Шелегова и Никиту Смакова заключили под стражу до 7 марта 2024 года. 10 января суд также поместил под стражу до 7 марта вероятного организатора поджога – Рустама Горшкова.

Первым об инциденте сообщил сам журналист Татаренков. Он увидел в произошедшем украинский след. По его словам, квартира не выгорела из-за бронированной двери. По словам журналиста, соседка заметила огонь и вызвала сотрудников МЧС.

По данным следствия, Горшков вместе с Шелеговым и Смаковым не позднее 19:05 7 января находились на лестничной площадке дома по набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Затем они подожгли входную дверь одной из квартир и скрылись.

Своими действиями собственнику был нанесен ущерб в размере 50 тысяч рублей. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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