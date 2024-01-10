Суд арестовал подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik в Санкт-Петербурге

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Октябрьский районный суд заключил под стражу вероятного организатора поджога двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Он пробудет под стражей до 7 марта.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале, в преступлении по статьям 35 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией") и 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору") подозревается Рустам Горшков.

По данным следствия, Горшков вместе с соучастниками Шелеговым и Смаковым не позднее 19:05 7 января находились на лестничной площадке дома по набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Затем они подожгли входную дверь одной из квартир и скрылись. Своими действиями собственнику был нанесен ущерб в размере 50 тысяч рублей. Указывается, что фигурантов дела задержали 9 января.

Ранее стало известно, что журналист Татаренков увидел в инциденте украинский след. По его словам, квартира не выгорела из-за бронированной двери. По словам журналиста, соседка заметила огонь и вызвала сотрудников МЧС.

По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.