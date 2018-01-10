Суд признал законным арест участника гонок на Gelandewagen за езду без прав

Фото: Агентство "Москва", Андрей Никеричев

Черемушкинский суд отклонил жалобу защиты и признал законным арест участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова. Его арестовали на 10 суток за езду без прав.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда, 10 января адвокат Маджидова подал жалобу на постановление мирового судьи, согласно которому Маджидов был признан виновным в административном правонарушении и арестован на 10 суток.

"Решением Черемушкинского районного суда столицы вышеуказанное постановление отставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения", – подчеркнули в суде.

Полиция задержала Маджидова 8 января. Хотя ранее он был лишен водительских прав, Маджидов сел за руль и попал в ДТП на Профсоюзной улице. Как установили сотрудники полиции, номера автомобиляпринадлежат другому транспортному средству, а сама машина является собственностью родственника задержанного. Выяснилось также, что Маджидов не был вписан в страховку автомобиля, которым управлял.

Маджидов приобрел скандальную славу после того, как 22 мая 2016 года вместе с сыном вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым грубо нарушил правила дорожного движения на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen без номеров. Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, представители "золотой молодежи" не реагировали на указания сотрудников ДПС остановиться и транслировали гонку в Сети.