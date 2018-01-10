Участника гонок на Gelandewagen арестовали на 10 суток за езду без прав

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Черемушкинский суд арестовал участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова на 10 суток, сообщает телеканал Москва 24.

Заседание состоялось в среду, 10 января. Выяснилось, что Маджидов не был вписан в страховку автомобиля, которым управлял.

Столичные полицейские задержали лишенного прав Маджидова 8 января. Он попал в ДТП на Профсоюзной улице. Номера автомобиля, за рулем которого находился Маджидов, принадлежат другому транспортному средству. А сама машина находится в собственности родственника задержанного.

Ранее сообщалось, что суд отказался рассматривать материалы дела Маджидова, а материалы дела вернул в полицию.

22 мая 2016 года Маджидов вместе с сыном вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым грубо нарушал правила дорожного движения, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen без номеров. На попытки сотрудников ДПС остановить автомобиль молодые люди не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете.