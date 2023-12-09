Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 10:38

Регионы

Омский суд арестовал до 30 января обвиняемого в терактах на БАМе

Фото: 123RF/flynt

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд постановил избрать обвиняемому в подрыве БАМа меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 23 суток, то есть до 30 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали. Он уже дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Мужчина рассказал, действовал что по заданию своего соотечественника, который живет в Литве. Он забрал из тайника 8 взрывных устройств, а потом привез их на своей машине в Бурятию. 

Читайте также

судырегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика