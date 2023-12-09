Омский суд арестовал до 30 января обвиняемого в терактах на БАМе

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Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд постановил избрать обвиняемому в подрыве БАМа меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 23 суток, то есть до 30 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали. Он уже дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Мужчина рассказал, действовал что по заданию своего соотечественника, который живет в Литве. Он забрал из тайника 8 взрывных устройств, а потом привез их на своей машине в Бурятию.