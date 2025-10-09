Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 октября, 18:55

Политика

СК попросил арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России потребовал арестовать имущество бывшего депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова. Это следует из зарегистрированных Замоскворецким судом Москвы материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Круглов стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в начале октября.

По версии следователей, в апреле 2022 года экс-депутат якобы разместил в открытом доступе фейки о действиях российской армии против мирного населения Украины. В связи с этим его задержали.

Во время допроса Круглов не признал вину. Через некоторое время суд арестовал экс-депутата. Соответствующее решение было обжаловано стороной защиты.

судыполитика

