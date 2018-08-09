В Петербурге вынесли приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе

9 августа, 15:09
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Санкт-Петербурге вынесли приговор 18-летнему Евгению Ефимову, обвиняемому в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе. Решением Московского окружного военного суда, молодой человек осужден на пять лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Дело Ефимова, которого считают сторонником запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", рассматривалось в особом порядке. По версии следствия, он намеревался совершить теракт, подорвав себя в Казанском соборе Санкт-Петербурга, о чем Ефимов сообщил другим лицам в мессенджере Telegram.
Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер, хозяин которого почувствовал запах химикатов. В ходе обследования внутри был обнаружен белый порошок, который оказался взрывчатым веществом – перекисью ацетона.
14 декабря его задержали сотрудники ФСБ. Также вместе с Ефимовым были задержаны четверо соучастников.
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