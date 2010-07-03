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14:33

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

суды криминал

14:33

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Покинувший колонию 9 апреля криминальный авторитет Тариэл Ониани (Мулухов) вновь арестован. Его заключили под стражу до 19 мая, передает ТАСС со ссылкой на Соль-Илецкий районный суд.

О новом аресте просил прокурор. Ближайшие 40 дней Ониани проведет в СИЗО № 3 УФСИН Оренбургской области. Основанием для избрания меры пресечения стало, что неоднократно судимый за разбой и кражу Мулухов находится в международном розыске, инициированным Испанией.

В 1980-х Ониани был крупным криминальным авторитетом в Москве. Позже он перебрался во Францию, а затем и в Испанию, где открыл строительный бизнес.

После того, как на его объектах провели обыски, Ониани скрылся. В апреле 2006-го получил гражданство РФ, а спустя три года был задержан за похищение бизнесмена. В итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы.

суды криминал

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