Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Покинувший колонию 9 апреля криминальный авторитет Тариэл Ониани (Мулухов) вновь арестован. Его заключили под стражу до 19 мая, передает ТАСС со ссылкой на Соль-Илецкий районный суд.
О новом аресте просил прокурор. Ближайшие 40 дней Ониани проведет в СИЗО № 3 УФСИН Оренбургской области. Основанием для избрания меры пресечения стало, что неоднократно судимый за разбой и кражу Мулухов находится в международном розыске, инициированным Испанией.
В 1980-х Ониани был крупным криминальным авторитетом в Москве. Позже он перебрался во Францию, а затем и в Испанию, где открыл строительный бизнес.
После того, как на его объектах провели обыски, Ониани скрылся. В апреле 2006-го получил гражданство РФ, а спустя три года был задержан за похищение бизнесмена. В итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.