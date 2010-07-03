Криминального авторитета Таро освободили из колонии

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Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, освободили из колонии Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУФСИН по региону.

"Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей", – отмечает представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Таро планируют выдворить за пределы России, так как он имеет гражданство другой страны и одну непогашенную судимость в Испании за совершение особо тяжкого преступления.

Тариэл Мулухов и несколько его сообщников были задержаны на территории Московской области в июне 2009 года. Они обвинялись в похищении бизнесмена с целью получения выкупа.

19 июля 2010 года Хамовнический суд признал Ониани и его соучастников виновными в совершении преступления по статье "Похищение человека" и приговорил их к 10, 9 и 6 годам лишения свободы.