Бывшему первому замглавы Росгеологии предъявлено обвинение

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Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные в Домодедовском городском суде Московской области.

"Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", – объявил судья Александр Скрипст.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие просит арестовать бывшего чиновника. Своей вины он не признал.

Ходатайство об аресте бывшего чиновника будет рассматривать Домодедовский городской суд Московской области в закрытом режиме. Об этом попросили адвокаты Горринга.

Ранее 9 марта следствие ходатайствовало об аресте Горринга. Он был задержан по делу о мошенничестве, задержание состоялось в аэропорту Внуково. Горринг был допрошен как подозреваемый. По информации источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала из-за бывшего чиновника: в Сети появился видеоролик, где Горринг общался с пользователями онлайн-игры, обильно используя ненормативную лексику и рассказывая о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.