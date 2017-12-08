Продлен арест обвиняемым в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Учителя

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Хамовнический суд столицы продлил арест троим обвиняемым в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, рассказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Обвиняемые останутся под стражей еще на два месяца – до 11 февраля 2018 года, сообщает ТАСС. Фигуранты дела –

брат лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца, вину они отрицают. Всех троих обвиняют в преступлении по статье об умышленном уничтожении имущества, максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке у офиса адвоката Константина Добрынина сгорели две машины. Рядом лежали листовки с надписью "За Матильду гореть". Было возбуждено уголовное дело.

Лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин обвиняется по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда". Его арестовали, срок стражи продлили до конца декабря. Вину он не признает.

Скандал, связанный с картиной, начался из-за сюжета. В его основе – отношения будущего императора и балерины Матильды Кшесинской. К выходу фильма скандал стал разгораться сильнее. На студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге напали, бросив в здание бутылки с зажигательной смесью.