Продлен арест обвиняемым в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Учителя

8 декабря, 16:52
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Хамовнический суд столицы продлил арест троим обвиняемым в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, рассказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Обвиняемые останутся под стражей еще на два месяца – до 11 февраля 2018 года, сообщает ТАСС. Фигуранты дела –
брат лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца, вину они отрицают. Всех троих обвиняют в преступлении по статье об умышленном уничтожении имущества, максимальное наказание – пять лет лишения свободы.
Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке у офиса адвоката Константина Добрынина сгорели две машины. Рядом лежали листовки с надписью "За Матильду гореть". Было возбуждено уголовное дело.
Лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин обвиняется по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда". Его арестовали, срок стражи продлили до конца декабря. Вину он не признает.
Скандал, связанный с картиной, начался из-за сюжета. В его основе – отношения будущего императора и балерины Матильды Кшесинской. К выходу фильма скандал стал разгораться сильнее. На студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге напали, бросив в здание бутылки с зажигательной смесью.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: