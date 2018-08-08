Мосгорсуд проверит законность ареста сестер Хачатурян 20 августа

Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Законность ареста сестер Хачатурян проверит Московский городской суд 20 августа, сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова, передает Агентство "Москва".

Она уточнила, что рассмотрение назначили на 14.00.

Останкинский суд столицы 2 августа арестовал всех сестер Хачатурян до 28 сентября.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала в суде арест сестер, обвиняемых в убийстве отца. Защита просит изменить им меру пресечения на домашний арест.

Убийство произошло вечером 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.