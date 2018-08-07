Защита обжаловала арест сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита обжаловала в суде арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает "Интерфакс". По словам адвоката одной из девушек Алексея Липцер, защита просит изменить им меру пресечения на домашний арест.

В Останкинский суд Москвы уже поступили апелляционные жалобы. Однако дата их рассмотрения пока не назначена.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Мать поддерживает версию сестер Хачатурян. Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало. Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.