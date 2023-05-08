Суд арестовал руководителя компании, которая обсуживала упавшую карусель в Оренбурге

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал руководителя компании ООО "Аттракцион-сервис" по делу о падении карусели в парке 50-летия СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга А. Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07 июля 2023 года", – отметили в суде.

Руководителя компании, который обслуживал аттракционы в парке, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "в" части 2, статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что после проверки факта обрушения карусели в отношении нескольких должностных лиц администрации города также были возбуждены уголовные дела.

О происшествии стало известно 6 мая. Карусель упала во время работы в парке, вследствие чего порядка 20 человек получили травмы, 15 из них были госпитализированы. Отмечалось, что аттракцион появился в парке недавно.



Уголовное дело завели после обрушения карусели в Оренбурге