Жена Мамаева рассказала о дне оглашения приговора футболисту

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Супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что день оглашения приговора ее мужу был "одним из самых сложных".

"Это был один из самых сложных дней", – написала Алана Мамаева в Instagram.

В среду, 8 мая, суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева – к 1 году 5 месяцам. При этом им зачтут день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, а Мамаеву – 6,5 месяцев.

Младший брат Кокорина Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе, – Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

