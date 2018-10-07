Суд отправил под домашний арест директора "Трансавто" по делу о ДТП под Тверью

Директора компании-перевозчика "Трансавто" Алексея Морозова отправили под домашний арест. Морозов проходит по делу о ДТП в Тверской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СК России.

"Суд поместил под домашний арест директора ООО "Трансавто" Алексея Морозова, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью", – говорится в сообщении Следственного комитета.

В Тверской области 5 октября произошла крупная авария. Там столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. 17 человек пострадали в ДТП, из них 13 погибли. Все погибшие находились в маршрутке.

В столице начались масштабные проверки пассажирских перевозок после аварии под Тверью. В первую очередь сотрудники ГИБДД проверяют у водителей маршрутных автобусов наличие водительских прав и лицензию на перевозки пассажиров.