Экс-главу Марий Эл Маркелова оставили под арестом

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, и его предполагаемая соучастница Наталья Кожанова останутся под стражей, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантам дела и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов. Маркеов и Кожанова будут находиться в СИЗО до 13 октября.

Экс-главу Марий Эл задержали 13 апреля 2017 года. По версии следствия, губернатор через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство.

Также Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Ранее суд арестовал у Маркелова 23 объекта недвижимости. Арестованы земельные участки, помещения и здания, принадлежащие экс-губернатору в Марий Эл и в Москве.