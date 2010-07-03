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16:09

Арестован капитан катера, затонувшего в Черном море

суды

16:09

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Фото: СК РФ

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море.

"Туапсинской транспортной прокуратурой поддержано ходатайство Южного следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении капитана прогулочного судна. Ходатайство удовлетворено судом", – цитирует ТАСС представителя транспортной прокуратуры. Мужчина будет находиться под стражей почти два месяца

Прогулочный катер "Атолл" перевернулся 5 июля в районе поселка Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега. Погибли две туристки из Мордовии и Белгорода – 42-летняя и 34-летняя женщины.

В СК подтвердили пятикратный перегруз катера: на его борту находилось 55 человек при вместимости судна в 12 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело. Глава Туапсинского района Анатолий Русин рассказал, что тела погибших отправили на родину. Администрация взяла на себя все расходы по транспортировке тел, а также держит связь с родственниками погибших. Помощь оказывают и другим пострадавшим.

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