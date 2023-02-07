Суд арестовал подозреваемого в убийстве родителей на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 50-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве родителей на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Под стражей мужчина проведет два месяца – до 6 апреля. Обвиняемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом вину в совершенном преступлении он признал.

По его словам, он пришел в квартиру к родителям около 18:00 5 февраля. Там у обвиняемого произошел конфликт с матерью из-за возникших ранее "длительных бытовых разногласий".

"Он взял на кухне нож и нанес множественные ножевые ранения матери. После того как из комнаты вышел отец, обвиняемый также причинил ему ножевые ранения", – говорится в сообщении.

После убийства сын погибших вымыл нож, вытер губкой следы крови с обуви, а после положил ее и орудие преступления в пакет, который выбросил после ухода из квартиры.

Тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром 6 февраля. Сначала сообщалось, что мертвых родителей нашел сын супругов, который и позвонил в правоохранительные органы.

Однако спустя несколько часов выяснилась причастность мужчины к убийству пенсионеров. Его задержали. Тогда сын погибших полностью признал вину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц").



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