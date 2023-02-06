Мужчина признался в убийстве родителей на Ленинском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1972 года рождения признался в убийстве родителей на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Сын пенсионеров рассказал, что пошел на преступление из-за длительных разногласий с родителями. Он полностью признал вину. Мужчину задержали, передает прокуратура Москвы.

"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры Юго-Западного административного округа рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц").

Тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Ленинском проспекте в Москве 6 февраля. О происшествии в правоохранительные органы сообщил сын погибших.

По данным СМИ, убитые несколько лет трудились в одной из франкоязычных стран третьего мира. Отмечалось, что мужчина долгое время служил в одной из секретных спецслужб. Сослуживцы назвали отставного полковника аккуратным, культурным и высокообразованным человеком.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!