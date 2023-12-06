Экс-главврачу "Матросской Тишины" запросили 9 лет колонии за ложные диагнозы

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Прокуратура потребовала назначить 9 лет колонии строгого режима экс-главврачу больницы в СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко за назначение ложных диагнозов. Об этом РИА Новости сообщили в Преображенском суде Москвы.

Кроме того, гособвинение требует также на три года запретить ему занимать должности в системе здравоохранения.

Главный врач СИЗО "Матросская Тишина" был задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции в январе 2022 года. Позже ему предъявили обвинение в получении взяток за ложные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи.

По версии следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжелых болезней. Ложные диагнозы являлись основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.

Вину в совершении данных преступлений Кравченко не признает.



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