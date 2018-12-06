Основателя "Смотра.ру" освободили из-под стражи

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", блогера Эрика Китуашвили освободили из-под стражи, сообщает Агентство "Москва".

"В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания освободить его из-под стражи", – решил суд.

Вторую фигурантку дела – гражданскую жену Анну Каганскую – также освободили. Суд снял арест с имущества обоих. По словам адвокатов осужденного, Китуашвили должны отпустить сегодня ближе к ночи.

В октябре 2018 года блогера приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное Китуашвили в СИЗО с момента ареста, он должен был выйти на свободу в конце ноября. Суд снял с Китуашвили один из эпизодов хищения денежных средств, так как пришел к выводу, что тот не имеет отношения к хищению 1,2 миллиона рублей у страховой компании.

Эрика Китуашвили взяли под стражу в феврале 2016 года по подозрению в крупном мошенничестве со страховкой. По версии следствия, Китуашвили с женой и сообщниками инсценировал кражу дорогих автомобилей, передавал поддельные документы в страховую компанию, получая миллионные компенсации.

Каганскую приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии. Суд зачел Каганской день в СИЗО за полтора в колонии, а домашний арест – из расчета два дня за день в колонии.

Вину Китуашвили отрицал. Блогер считал, что дело против него сфабриковали. Европейский суд по правам человека также признал подсудимого невиновным, ему должны будут выплатить компенсацию в размере 2,1 тысячи евро. Президиум Верховного суда РФ признал арест незаконным.

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