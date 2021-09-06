Суд приговорил к 1,5 года колонии судоводителя за гибель ребенка на катере в Москве

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Тушинский суд столицы приговорил судоводителя Гайбуллочона Махкамова, обвиненного в гибели ребенка на катере в Москве, к 1,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года", – говорится в сообщении.

По информации следствия, 13 июня Махкамов буксировал вейкбордиста по Москве-реке на маломерном судне Centurion RI. Ребенок был на борту без спасательного жилета.

Когда катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Спасти ребенка не удалось.

Ранее в ДТП на юго-востоке Москвы погиб четырехлетний ребенок. В момент аварии он находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.