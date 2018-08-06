Суд отклонил жалобу пострадавшей при блокировке Telegram компании

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Таганский суд Москвы отклонил административный иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору, в котором компания посчитала действия ведомства, заблокировавшего доступ к мессенджеру Telegram, незаконными.



"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать", – цитирует судью Юлию Смолину РИА Новости.

По словам представителя истца, компания обжалует решение суда.

Согласно заявлению, во время блокировки Telegram в реестр запрещенных страниц попали IP-адреса, не имеющие отношения к сервису. Частные компании, включая истца, не смогли продолжить работу. По оценкам заявителя, из-за ущерб из-за блокировки составил 500 тысяч рублей, при этом компания не стала требовать возмещения. Истец попросил суд признать решение РКН о включении IP-адреса компании в реестр заблокированных доменов незаконным и исключить его из перечня запрещенных.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что блокировать адреса компании пришлось из-за указаний Генпрокуратуры и решения Таганского суда. Ответчик добавил, что IP-адрес сайта входил в подсеть, имевшую отношение к мессенджеру.

"Мы не оспариваем, что на сайте posterlegends.com не было никакой противоправной информации. Тем не менее, единственная возможная мера исполнить решение Таганского суда от 13 апреля 2018 года и требование Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 года – это внесение всей подсети в перечень заблокированных", – отметил представитель ведомства. Он добавил, что заблокировать IP мессенджера точечно не представлялось возможным.

Блокировка Telegram продолжается с середины апреля 2018 года. Причиной послужило то, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке.

Чтобы помешать работе сервиса, Роскомнадзор внес в реестр более 20 миллионов IP-адресов, многие из них использовались другими интернет-компаниями.