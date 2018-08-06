Суд отклонил жалобу пострадавшей при блокировке Telegram компании

6 августа, 17:01
Фото: depositphotos/Mactrunk
Таганский суд Москвы отклонил административный иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору, в котором компания посчитала действия ведомства, заблокировавшего доступ к мессенджеру Telegram, незаконными.
"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать", – цитирует судью Юлию Смолину РИА Новости.
По словам представителя истца, компания обжалует решение суда.
Согласно заявлению, во время блокировки Telegram в реестр запрещенных страниц попали IP-адреса, не имеющие отношения к сервису. Частные компании, включая истца, не смогли продолжить работу. По оценкам заявителя, из-за ущерб из-за блокировки составил 500 тысяч рублей, при этом компания не стала требовать возмещения. Истец попросил суд признать решение РКН о включении IP-адреса компании в реестр заблокированных доменов незаконным и исключить его из перечня запрещенных.
Представитель Роскомнадзора пояснил, что блокировать адреса компании пришлось из-за указаний Генпрокуратуры и решения Таганского суда. Ответчик добавил, что IP-адрес сайта входил в подсеть, имевшую отношение к мессенджеру.
"Мы не оспариваем, что на сайте posterlegends.com не было никакой противоправной информации. Тем не менее, единственная возможная мера исполнить решение Таганского суда от 13 апреля 2018 года и требование Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 года – это внесение всей подсети в перечень заблокированных", – отметил представитель ведомства. Он добавил, что заблокировать IP мессенджера точечно не представлялось возможным.
Блокировка Telegram продолжается с середины апреля 2018 года. Причиной послужило то, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке.
Чтобы помешать работе сервиса, Роскомнадзор внес в реестр более 20 миллионов IP-адресов, многие из них использовались другими интернет-компаниями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: