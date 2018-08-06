Суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на пять дней. Таким образом, в заключении он пробудет до 8 сентября, сообщил РИА Новости.

Как рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский, предыдущее решение суд отменил из-за того, что его приняли с нарушением – срок содержания под стражей составил 64 дня, хотя не может превышать шестидесяти.

Он подчеркнул, что сторона защиты выиграла пять дней, хотя апелляцию защиты об изменении меры пресечения для задержанного отклонили.

Вышинский находится под арестом на два месяца. Апелляционный суд отказал ему в обжаловании ареста. Журналиста подозревают в государственной измене, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Во время процесса руководитель портала заявил, что отказывается от украинского гражданства и попросил правовой поддержки у Владимира Путина. Вышинский также потребовал прекратить преследование его семьи.

Расследование в отношении украинского агентства началось 15 мая. Тогда же был задержан его главред, прошли обыски в офисе портала в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов.