Киев заявил о готовности обменять Вышинского на заключенных украинцев

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Киев готов передать Москве 13 задержанных, в том числе главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Украинская сторона готова обменять их на заключенных украинцев. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Геращенко также пообещала прислать официальное письмо об этом Борису Грызлову – представителю России в трехсторонней контактной группе.

Все, кого Киев готов обменять, по ее словам, имеют либо российское, либо двойное гражданство.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал возможный обмен заключенными между Россией и Украиной. Эксперт выразил непонимание тем, как долго тянется этот процесс. Также Охрименко отметил важность обмена в связи с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Кирилла Вышинского задержали в мае, прошли также обыски в офисе портала в Киеве, в его пресс-центре и в квартирах нескольких журналистов. Более 40 сотрудников агентства вызвали на допрос.

Апелляционный суд отказал Вышинскому в обжаловании ареста. Журналиста подозревают в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.