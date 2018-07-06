В Японии казнили руководителей секты "Аум Синрике"

6 июля, 07:25
Фото: AP/TSUGUFUMI MATSUMOTO
Основателя запрещенной в РФ религиозной секты "Аум Синрике" Секо Асахару казнили в Японии, сообщает телекомпания NHK.
Кроме него, казнили еще нескольких руководителей, среди которых Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ. В начале 1990-х Хаякава часто посещал Россию. Он покупал и доставлял в Японию автоматы Калашникова и вертолет Ми-8, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Сотрудники управления безопасности при министерстве юстиции Японии начали обыски в офисах религиозной организации Aleph, члены которой считаются последователями "Аум Синрике". Об этом сообщает агентство Kyodo. Обыски проходят в Осаке, Нагое и Фукуоке.
Религиозная секта "Аум Синрике" ("Учение истины Аум") появилась в 1987 году. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч – в России.
В 1994 году адепты "Аум Синрике" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек. В 1995-м сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи пострадали.
Тогда арестовали около 30 руководителей секты, 13 из них вынесли смертные приговоры. Все приговоры привели в исполнение через повешение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: