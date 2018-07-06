В Японии казнили руководителей секты "Аум Синрике"

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Основателя запрещенной в РФ религиозной секты "Аум Синрике" Секо Асахару казнили в Японии, сообщает телекомпания NHK.

Кроме него, казнили еще нескольких руководителей, среди которых Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ. В начале 1990-х Хаякава часто посещал Россию. Он покупал и доставлял в Японию автоматы Калашникова и вертолет Ми-8, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сотрудники управления безопасности при министерстве юстиции Японии начали обыски в офисах религиозной организации Aleph, члены которой считаются последователями "Аум Синрике". Об этом сообщает агентство Kyodo. Обыски проходят в Осаке, Нагое и Фукуоке.

Религиозная секта "Аум Синрике" ("Учение истины Аум") появилась в 1987 году. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч – в России.

В 1994 году адепты "Аум Синрике" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек. В 1995-м сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи пострадали.

Тогда арестовали около 30 руководителей секты, 13 из них вынесли смертные приговоры. Все приговоры привели в исполнение через повешение.