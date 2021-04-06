Юрист рассказал, повлияет ли выход из комы пострадавшей в ДТП на дело Эдварда Била

14:40
Фото: Агентство "Москва"
Юрист Константин Трапаидзе прокомментировал выход из комы пассажирки, пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом. Этот факт облегчит наказание виновнику, и уголовно-правовые последствия останутся в рамках причинения тяжкого вреда здоровью, заявил Трапаидзе в диалоге с Москвой 24.
"Слава богу, что она осталась жива. Это прекрасная новость для ее семьи и для самого Эдварда Била, если он, конечно, сопереживает. В любом случае это существенно облегчает его будущую участь по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы она, не дай бог, погибла", – сообщил Трапаидзе.
Юрист отметил, что пострадавшую ожидает длительный период реабилитации и все будет зависеть от того, как женщина будет лечиться и восстанавливаться.
Трапаидзе также подчеркнул, что нельзя проводить параллель между делом о ДТП с Билом и делом о ДТП с Ефремовым. "Даже два одинаковых дела, похожих друг на друга, некорректно сравнивать", – сообщил юрист.
Ефремов во время ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, и в происшествии погиб человек. В ситуации с Билом у него было уже порядка 600 штрафов за нарушения на дороге, в ДТП погибших нет, отметил Трапаидзе.
Юрист также обратил внимание на то, что необходимо вводить санкции по отношению к водителям с агрессивной и провокационной ездой, опасной для окружающих. "На дорогах должно быть безопасно, и такие агрессивные водители – на дорогах общего пользования им делать нечего", – заключил Трапаидзе.
Ранее муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце женщины рассказал, что она вышла из комы.
"Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что все хорошо и она завтра уже пойдет на работу, но все идет получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили", – сообщил супруг.
Также подтвердилась информация о том, что пострадавшей в ДТП является сотрудница аппарата Госдумы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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