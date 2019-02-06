Защита Мамаева и Кокорина просит отпустить их под залог

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Защита футболиста "Краснодара" Павла Мамаева предложила отпустить его под залог в шесть миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Адвокат Игорь Бушманов попросил Тверской суд Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о продлении ареста, разрешить Мамаеву заниматься своей трудовой деятельностью, увидеться с семьей до решения суда и отпустить его под залог.

Мать футболиста "Зенита" Александра Кокорина попросила суд отпустить его из-под стражи под залог в размере более 10 миллионов рублей. Также адвокат Вячеслав Барик попросил суд изменить меру пресечения для брата футболиста Кирилла Кокорина с заключения под стражу на домашний арест. Местом его отбывания предлагается выбрать квартиру матери Кокорина в Москве.

6 февраля Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела. На скамье подсудимых, помимо Кокорина и Мамаева, находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

8 октября 2018 года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально спортсменам и их товарищам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.