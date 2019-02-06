Защита Мамаева и Кокорина просит отпустить их под залог

Защита футболиста "Краснодара" Павла Мамаева предложила отпустить его под залог в шесть миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Адвокат Игорь Бушманов попросил Тверской суд Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о продлении ареста, разрешить Мамаеву заниматься своей трудовой деятельностью, увидеться с семьей до решения суда и отпустить его под залог.
Мать футболиста "Зенита" Александра Кокорина попросила суд отпустить его из-под стражи под залог в размере более 10 миллионов рублей. Также адвокат Вячеслав Барик попросил суд изменить меру пресечения для брата футболиста Кирилла Кокорина с заключения под стражу на домашний арест. Местом его отбывания предлагается выбрать квартиру матери Кокорина в Москве.
6 февраля Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела. На скамье подсудимых, помимо Кокорина и Мамаева, находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
8 октября 2018 года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Изначально спортсменам и их товарищам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.