Открытое письмо Кокорина не может повлиять на результаты уголовного дела – адвокат

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Адвокат нападающего клуба "Зенит" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что открытое письмо футболиста никак не повлияет на результаты расследования уголовного дела.

"Каким образом это письмо может повлиять на результаты дела? Никаким, – рассказала защитник порталу Москва 24. – Считаю, это повлияет на то, чтобы вектор общественного мнения изменился в сторону того, чтобы люди не все так принимали за действительность, как преподносят и СМИ, и телевидение". Стукалова добавила, что таким образом Кокорин мог попытаться донести свою точку зрения до общественности, а это очень сложно сделать, находясь в СИЗО.

Адвокат также пояснила, что с юридической точки зрения открытое письмо футболиста не несет никакого значения. "Сложно говорить в этом деле о чем-либо, – заявила специалист, – потому что здесь мы видим явно обвинительный уклон, несоблюдение очень многих законов уголовно-процессуального кодекса. А уж там, как посмотрит на это письмо суд и посмотрит ли вообще... Это письмо не имеет никакого значения с правовой точки зрения, а с моральной – конечно, имеет".

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе с сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Участникам конфликтов предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Позже следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе. Арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.

Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 6 февраля.