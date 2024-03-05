Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Раковой

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Никулинский районный суд столицы возобновил судебное следствие по делу о хищениях против экс-замглавы министерства просвещения РФ Марины Раковой. По этому делу также проходит бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В инстанции уточнили, что следствие возобновлено из-за того, что характеризующие данные были не в полной мере исследованы. Оглашение приговора перенесено. В январе прокурор запросил для Раковой семь лет колонии, Зуева же обвинение потребовало приговорить к шести годам и шести месяцам колонии.

В материале уточнили, что для остальных обвиняемых – бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина, Евгения Зака, исполнительного директора "Шанинки" Кристины Крючковой, директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова, а также гражданского мужа Раковой Артура Стеценко – прокурор запросил от трех до пяти с половиной лет.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Затем ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Уточнялось, что ущерб по нему оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

В феврале этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении женщины и фигурантов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц с использованием служебного положения.

Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову