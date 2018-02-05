Главу Samsung Electronics освободили из тюрьмы в Южной Корее

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Заместителя председателя группы компаний Samsung Electronics Ли Чжэ Ена освободили из-под стражи после года заключения.

Решение принял апелляционный суд Южной Кореи в понедельник, 5 февраля, сообщает телеканал KBS.

Ли Чжэ Ену назначили условный срок, его обвиняют во взяточничестве.

Фактического главу Samsung арестовали в феврале 2017 года. По версии следствия, в 2015 году он санкционировал перевод 18,3 миллиона долларов на счета фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь, подруге действовавшего президента страны Пак Кын Хе.

Правоохранители считают, что это могла быть плата за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход законов. Обстоятельства дела стали поводом для импичмента главы государства.

Ранее Ли Чжэ Ен отверг предъявленные ему обвинения в даче взятки.