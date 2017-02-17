Замглавы Samsung арестован по делу о взятке

Ли Чжэ Ен. Фото: AP/Ahn Young-joon

Суд в Южной Корее дал санкцию на арест замглавы Samsung Ли Чжэ Ена по делу о коррупционном скандале, сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, в 2015 году менеджер санкционировал перевод на счета фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь, подруге президента страны, 18,3 миллиона долларов. Правоохранители считают, что это могла быть плата за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход законов.

Коррупционный скандал, связанный с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь, вспыхнул в начале декабря 2016 года. Женщину, которая не занимает никаких постов в администрации, подозревают во вмешательстве в государственные дела при попустительстве главы государства.

Обстоятельства дела стали поводом для импичмента, который должен утвердить или отклонить парламент страны. Сама Цой Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала большие суммы у крупных южнокорейских компаний.