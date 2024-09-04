Суд в Калининграде заменил замректору БФУ содержание под стражей на домашний арест

Фото: телеграм-канал "Калининградский областной суд"

Ленинградский районный суд Калининграда заменил содержание под стражей на домашний арест до 8 ноября замректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елене Мялкиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

В начале июля суд Калининграда арестовал Мялкину по подозрению в пособничестве в растрате. Ей избрали меру пресечения в виде ареста до 8 сентября. При этом сторона защиты посчитала такую меру пресечения неоправданной, однако обвинение предположило, что на свободе Мялкина может надавить на свидетелей, уничтожить доказательства или помешать следствию.

До этого под стражу на тот же срок был отправлен ректор БФУ Александр Федоров. Представителей вуза задержали 8 июля. По версии обвинения, с 2022 по 2024 год они присвоили себе 18,6 миллиона рублей. Деньги незаконно начислялись сотрудникам БФУ, а потом Мялкина забирала их и передавала доплаты Федорову.