Суд признал американскую баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

"Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и части 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере")", – заявила судья Химкинского суда Московской области Анна Сотникова.

Уточняется, что срок наказания станет известен позднее.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 229.1 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

В ходе второго судебного заседания по ее делу спортсменка признала вину. При этом ее переводчик уточнил, что у Грайнер не было умысла на преступление, поскольку она собирала вещи в спешке.

