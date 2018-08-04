Суд приговорил экс-директора московского театра к пяти годам колонии

Перовский районный суд столицы обвинил экс-директора Московского драматического театра на Перовской Андрея Панченко в растрате более 1,9 миллиона рублей. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на московскую прокуратуру.

Согласно постановлению суда, Панченко в августе 2014-го и в июле 2015 года в роли заказчика подписал два контракта с хозяйствующими субъектами по постановке спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского и "Вишневый сад" по пьесе Чехова.

Однако, подготовка этих спектаклей началась еще до подписания документов. Костюмы, декорации и реквизит были использованы из предыдущих спектаклей. При этом, их создавали своими руками сотрудники театра, которые получили за это зарплату.

После этого, Панченко сообщил, что работы были выполнены и деньги из бюджета города присвоил себе.

Бывшего директора обвинили в растрате чужого имущества в крупном и особо крупном размерах. Суд приговорил Панченко к пяти годам колонии общего режима