Суд приговорил экс-директора московского театра к пяти годам колонии

4 августа, 17:19
Перовский районный суд столицы обвинил экс-директора Московского драматического театра на Перовской Андрея Панченко в растрате более 1,9 миллиона рублей. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на московскую прокуратуру.
Согласно постановлению суда, Панченко в августе 2014-го и в июле 2015 года в роли заказчика подписал два контракта с хозяйствующими субъектами по постановке спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского и "Вишневый сад" по пьесе Чехова.
Однако, подготовка этих спектаклей началась еще до подписания документов. Костюмы, декорации и реквизит были использованы из предыдущих спектаклей. При этом, их создавали своими руками сотрудники театра, которые получили за это зарплату.
После этого, Панченко сообщил, что работы были выполнены и деньги из бюджета города присвоил себе.
Бывшего директора обвинили в растрате чужого имущества в крупном и особо крупном размерах. Суд приговорил Панченко к пяти годам колонии общего режима
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