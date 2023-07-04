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15:33

Происшествия

Следствие попросило суд заключить под стражу иностранца Ерменко за шпионаж

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранца с фамилией Ерменко, его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия об избрании Ерменко С. П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 4 июля", – рассказал сотрудник суда.

Отмечается, что дата рассмотрения дела еще не была назначена, подробности дела также не раскрывали, так как оно имеет секретный статус.

По статье о шпионаже задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд арестовал гражданку Украины Ищук Е. А., задержанную сотрудниками ФСБ в Луганске за сбор информации о российских военных и отправленную в Москву для избрания меры наказания. Девушка была заключена под стражу до 28 августа.

Уточнялось, что Ищук свою вину признала. Женщина рассказала о передаче информации украинской разведке через мессенджер Telegram.

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