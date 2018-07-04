"Нафтогаз" заявил о возобновлении ареста акций российского "Газпрома"

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В Швейцарии высший суд возобновил арест акций "Северного потока" и "Северного потока-2", которые принадлежат российском "Газпрому". Об этом заявили в украинской компании "Нафтогаз", передает ТАСС.

В заявлении говорится, что активы будут под арестом до тех пор, пока буду рассматривать апелляцию украинского "Нафтогаза". Апелляция касается решений об отмене "ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов".

Арбитраж Стокгольма, как сообщалось ранее, начал формировать трибунал для рассмотрения исков "Газпрома" на расторжение контрактов с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.

Зимой Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по спору о поставках и транзите газа. Процедура исполнения решения приостановлена, поскольку "Газпром" обжаловал решение.