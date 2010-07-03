Двоим обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму дали по 14 лет колонии

Севастопольский городской суд признал виновными Владимира Дудку и Алексея Бессарабова в подготовке диверсий в Крыму и приговорил к 14 годам лишения свободы каждого, сообщает ТАСС. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима".
Украинскую диверсионную группу, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, задержали в Севастополе 9 ноября 2016 года.
По данным ФСБ, все трое – члены диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.
Третьего участника – Дмитрия Штыбликова – осудили еще в ноябре 2018 года. Его признали виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Свою вину он признал.
В июле в Крыму приговорили гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на полуострове.
Диверсанта вместе с подельниками поймали в августе 2016 года под Армянском. По предварительной информации, они планировали заминировать технологическую дамбу через Сиваш и опоры линий электропередач.
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