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18:38

Суд продлил задержание подозреваемому в изготовлении взрывчатки аспиранту МГУ

суды

18:38

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, продлен на 72 часа. Такое решение принял Балашихинский городской суд, передает ТАСС.

Перед заседанием, которое проходило в закрытом режиме, Мифтахов заявил, что его дело сфабриковано. Аспирант также опроверг дачу признательных показаний при задержании.

"Письменно я никаких показаний не давал и ничего не подписывал, пока не пришел адвокат", – отметил подозреваемый.

Защита Мифтахова намерена обжаловать вердикт суда. На заседании следователь просила об аресте подозреваемого, однако прокурор настаивала на том, чтобы рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отложили до 7 февраля. По словам прокурора, это связано с отсутствием достаточных доказательств.

1 февраля 25-летнего аспиранта и еще пятерых студентов МГУ задержали по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Все они являются членами анархистской организации. Затем студентов отпустили, оставив их в статусе свидетелей, а аспиранту назначили проведение следственных действий. Во время задержания в квартире Мифтахова нашли арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистскую литературу.

суды

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