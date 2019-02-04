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14:18

Следствие попросит арестовать подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ

происшествия

14:18

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Фото: depositphotos/alexraths

Следствие обратится за санкцией на арест аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, сказала его адвокат Светлана Сидоркина.

"Следствие обратится в Балашихинской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует ее РИА Новости.

Сидоркина отметила, что ее подзащитный жаловался на пытки при задержании. Но он находится в нормальном состоянии, так что сможет участвовать в судебном заседании, добавила правозащитник.

1 февраля 25-летнего уроженца Нижнекамска задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах. Полицейские вышли на след фигуранта при расследовании дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января. Аспирант сознался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года, и он успел ее испытать.

происшествия

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