Москвич получил 10 лет лишения свободы за нападение на приезжего

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После обвинительного вердикта присяжных москвич Сергей Царев получил десять лет и три месяц лишения свободы за нападение в метро на строителя из Таджикистана. Об этом сообщили в Черемушкинском районном суде.

Как рассказал представитель суда Агентству "Москва", гражданский иск от потерпевшей стороны суд оставил в порядке гражданского судопроизводства.

Присяжные единодушно признали Царева виновным в совершении покушения на убийство и не заслуживающим снисхождения

Инцидент произошел в апреле 2016 года в вагоне поезда, следовавшего до станции "Калужская". Сергей Царев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из пистолета "ОСА" в голову гражданину Таджикистана "из-за неприязненных отношений к мигрантам".

Суд по делу Царева стал первым в Москве с участием коллегии присяжных заседателей в районном суде.