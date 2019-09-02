Прокурор попросил шесть лет блогеру по делу об угрозах детям силовиков

19:50 (обновлено 02.09.2019 21:03)
19:50
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда
Прокурор в ходе прений сторон попросил Пресненский районный суд Москвы назначить наказание в виде шести лет колонии жителю Подмосковья Владиславу Синице.
Мужчина обвиняется в экстремизме из-за записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.
"Представитель гособвинения попросил суд признать В. Синицу виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", – передает Агентство "Москва".
Оглашение приговора состоится 3 сентября.
Обвинение попросило шесть лет для блогера Синицы
Синице инкриминируется разжигание ненависти с угрозой насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК) за пост в Twitter с угрозами в адрес детей силовиков. Пост был опубликован 31 июля.
Следственный комитет 3 августа возбудил уголовное дело. Спустя два дня Пресненский суд поместил Синицу в СИЗО.
Сотрудники ведомства совместно с оперативниками смогли установить личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов". Им оказался Владислав Синица − житель Подмосковья 1989 года рождения.
Он обвиняется в "Возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
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