Суд признал виновным депутата Госдумы Белоусова в получении взятки

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Московский городской суд признал депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова виновным в получении взятки в 3,25 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Тещу Белоусова Маргариту Бутакову также признали виновной по данному делу.

В пресс-службе суда агентству сообщили, что приговор будет оглашаться несколько дней. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Белоусова к 14 годам колонии со штрафом в размере 500 миллионов рублей, а также лишить его права занимать вышестоящие должности в течение 15 лет.

Кроме того, прокурор попросил суд лишить депутата государственной награды – медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Для Бутаковой обвинение запросило 4 года колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, фигуранты дела вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство их работы. Для конспирации фигуранты задействовали в преступлении бухгалтера Маргариту Бутакову – тещу Белоусова. Сам обвиняемый вину не признает.

Ранее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года депутата ГД Валерия Рашкина. В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.